В Ставрополе новогодние праздники проходят с автопоездом и концертами с фотоднем

Новогодние праздники в Ставрополе проходят с рядом мероприятий. Сегодня, 29 декабря, последний день работы автопоезда «Новогодний маршрут» для детей. Гостей ждут в 10:00 на проезде Чапаевский, 21, в 12.00 – улице Трунова, 134, в 14:00 – улице Октябрьская, 101.

— С автосцены зазвучат всем известные мелодии и песни. Артисты подарят зрителям массу положительных эмоций и хорошее настроение. А в 14:00 на улице 50 лет ВЛКСМ, 8а детей ждут на игровой программе с Дедом Морозом, – сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

После новогодних празднований, 7 января, на Рождество на площади Ленина будет организован фотодень. Все желающие смогут сделать памятный снимок на фоне елочного леса с 15:00 по 19:00.

На следующий день, 8 января, в органном зале музыкальной школы №1 в 15:00 начнется мини-концерт капеллы «Кантабиле» «Сказка скалистого берега». А в 17:00 в Доме культуры пройдет рождественская программа «Добрые святки».

Также напомним, что в Ставрополе подготовили новогоднюю программу из сотни мероприятий: разнообразных активностей, конкурсов, программ и фестивалей. Часть гуляний уже прошла, однако и после Нового года есть чем развлечься.