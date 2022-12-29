На Ставрополье мошенница получила 1 млн рублей с социальных выплат

В Нефтекумском округе Ставрополья 31-летняя местная жительница в июле 2018 года обратилась в ГУ УПФР с заявлением о назначении пенсии и ежемесячной выплаты по инвалидности. Только вот злоумышленница предоставила ложные данные, из-за которых ей выдали инвалидность третьей группы, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— На основании представленных документов в период с июля 2018 года по сентябрь 2022 года женщина неправомерно получила денежные средства на общую сумму более 1 млн рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, – сообщает ведомство.

О мошенничестве узнали, в отношении гражданки возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в особо крупном размере).

На данный момент расследование завершено, уголовное дело направили в суд на рассмотрение. После там решится судьба гражданки.