По Ставрополю 30 декабря будут курсировать новогодний троллейбус

Завтра, 30 декабря, за день до нового года в Ставрополе пройдет шоу-программа. Правда, местом действия станет не площадь Ленина или пространство в Домах культуры, а троллейбус. Празднично украшенный транспорт проедется под №2 и №9 с 12:00 по 16:00.

— Убранством его станет новогодняя елка, гирлянды, а главными героями – Дед Мороз, Снегурочка, творческий коллектив и ди-джей. Чтобы создать настроение пассажирам, новогодний троллейбус оборудуют теле- и звукоаппаратутой, системой караоке, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

Как сообщает ведомство, на стоимости проезда такое изобилие праздника в троллейбусе не скажется. Прокатиться на транспорте можно по маршруту следования. То, что это тот самый троллейбус, будет понятно издалека благодаря украшениям.

Также напомним, что сегодня, 29 декабря последний день работы автопоезда «Новогодний маршрут». Дети могут посетить предновогоднее мероприятие в последний раз в году. Тем не менее после Нового года также ожидаются мероприятия.