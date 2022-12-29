Сергей Меняйло дал старт акции «Елка желаний» в Северной Осетии

Фото: пресс-служба Главы и Правительства РСО-Алания.

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло и член парламента Российской Осетии присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний». Каждый из них снял шары-открытки с новогодними желаниями участников акций.

В этом году подарки получают дети с ограниченными возможностями здоровья.

Глава РСО – Алания исполняет желание трех участников акции «Елка желаний».

Сергей Меняйло снял с новогодней елки шар с посланием Арсена Плиева. Ребенок мечтает о велосипеде. Арина Бабаева написала в своем пожелании, что хочет получить на Новый год планшет. Руководитель республики также сделал подарок Марку Джаджиеву, написавшему письмо с результатами о новом телефоне. Сергей Меняйло отметил, что в ближайшее время все мечты исполнятся.

– Мы с вами тоже когда-то были маленькими детьми и ждали праздника и подарков. – сказал Сергей Меняйло.

Председателю правительства Северной Осетии Борису Джанаеву предстоит исполнить желание Камиллы Бадзиевой – девочка мечтает о планшете, а также Ирбека Бтаева – подозревается в наличии велосипеда.

«Елка желаний» пройдет каждому в муниципальном образовании г. Владикавказа и регионов республики.

Организатор благотворительной акции – проект «Мечтай со мной». Мероприятие направлено на то, чтобы дети с ограниченным приобретением здоровья, оставшиеся без попечения родителей и дети из нуждающихся семей смогли ощутить создание праздника и реализовать свою мечту. За время действия акции было реализовано более 60 тыс. желаний по стране.