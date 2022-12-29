ВТБ расширяет сотрудничество с агропредприятием «Левокумское»

ВТБ подписал с АО «Левокумское» три кредитных соглашения по программе Минсельхоза РФ №1528 на общую сумму 252 млн рублей, из которых 197 млн рублей будут направлены на инвестиционные цели. Предприятие входит в ГК «АСБ-Агро».

Кредитные средства будут направлены на решение нескольких задач холдинга. Предприятие планирует установить систему орошения сельхозугодий на общей площади 605 гектаров в Левокумском районе Ставропольского края, а в рамках развития виноградарства компания заложит новые виноградники на участке площадью 120 гектаров с установкой шпалер и организацией капельного орошения.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, отметил: «Проекты предприятия «Левокумское» в сфере виноградарства банк поддерживает с начала года, предоставив на эти цели 349 млн рублей. Кроме того, компания занимается производством зерновых и технических культур. Для развития этого направления организация орошения сельхозугодий является первостепенной задачей. Нам было важно поддержать нашего партнера в ее решении».

Игорь Ланин, генеральный директор ООО «Управляющая компания АСБ-Агро», прокомментировал: «Наш холдинг порядка восьми лет комфортно реализует программы в разных направлениях своей деятельности с ВТБ. Мы доверяем нашему партнеру и идем в новые проекты, заручившись поддержкой банка».