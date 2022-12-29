Экс-начальник отдела налоговой на Ставрополье была посредником во взяточничестве

В Новоалександровске на Ставрополье экс-начальник отдела предпроверочного анализа и истребования документов ИФНС России № 4 по Ставропольскому краю подозревается в посредничестве во взяточничестве.

Установлено, что 8 октября 2021 года госслужащая стала посредником между заместителю начальника Межрайонной инспекции ФСН России по Ставрополью и индивидуальным предпринимателем. Сумма взятки составила 1 млн рублей.

Предприниматель не хотел получить наказание за уклонение от налогов, и ему пообещали сокрыть факты нарушения закона. Только о преступлении узнали и стали судить злоумышленников.

— В ноябре 2022 года замначальника была приговорена к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 5 миллионов рублей за совершение преступления, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

А вот со второй гражданкой только предстоит разобраться. На данный момент ее задержали, судом вскоре будет вынесена мера пресечения. Следователи собирают доказательства и закрепляют уже имеющуюся информацию.

— Расследование уголовного дела продолжается, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.