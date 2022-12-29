Работник фермы убил своего знакомого на Ставрополье

В Александровском округе Ставрополье 62-летнего мужчину, работника животноводческой фермы, подозревают в убийстве знакомого. Ранним утром 20 декабря, считает следствие, два работника распивали алкоголь. Однако отдых не закончился хорошо: между знакомыми возник конфликт на почве ведения хозяйства.

— В ходе ссоры подозреваемый кухонным ножом нанес один удар в грудь потерпевшего. От полученных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Подозреваемого задержан, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент проведен осмотр места преступления, допрошены свидетели, собраны вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается. После материалы передадут в суд, где будет решена судьба злоумышленника. Ведомство не сообщает, сознался ли мужчина в содеянном.