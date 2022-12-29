Бывший заместитель главврача больницы Ставрополя попадет под суд за взятки на 7,3 млн

Экс-заместителя главврача больницы Ставрополя обвиняют в получении взятки на 7,3 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе экс-заместитель главврача Городской клинической больницы № 2 рискует оказаться в тюрьме за получение взяток на 7,3 млн рублей. Сперва с 2017 по 2020 годы врач получил более 5,1 млн рублей за содействие в конкурсе на покупку оборудования и общее покровительство.

— В обязанности обвиняемого входило формирование потребности учреждения в охранных услугах, приемка и экспертиза выполненных работ, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Другая взятка в размере 2,5 млн рублей была передана злоумышленнику за оказание помощи при подписании государственного контракта. Больнице оказывали услуги обработки и хозяйственного обслуживания – стирки, дезинфекции белья.

А в мае 2020 года врач получил 40 тысяч рублей за помощь с оформлением государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты органов дыхания. Впрочем, дольше оказывать помощь обвиняемый не смог – о преступлениях узнали и возбудили уголовное дело.

— Уголовное дело направлено прокурором в Кисловодский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. В суде решится судьба обвиняемого.

В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело за дачу взятки в особо крупном размере. Материалы также направили в суд на рассмотрение. Злоумышленнику грозит уголовное наказание.