На Ставрополье автоинспекторы остановили пьяную и злую водителя

В Левокумском округе автоинспекторы остановили машину, за рулем которой сидела гражданка с признаками опьянения. Только вот водитель оказалась крайне недовольна остановкой. Как сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края, женщина вела себя агрессивно и материлась.

— Женщина была крайне недовольна, тем, что ее остановили, от освидетельствования на месте она отказалась, вела себя агрессивно, употребляя ненормативную лексику, – сообщили в ведомстве.

При этом женщина согласилась поехать в медучреждение, однако на месте отказался от теста на алкоголь. В отношении нее составили административный протокол. Ей грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф размером до 30 тысяч рублей.

Тем временем завтра, 30 декабря, в Ставрополе должен проехать более веселый водитель, так как по маршрутам №2 и №9 с 12:00 по 16:00 будет курсировать новогодний троллейбус.