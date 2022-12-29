В Ессентуках организатору разбойного нападения дали 10 лет тюрьмы

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье в городе Ессентуки местного жителя приговорили к 10 годам лишения свободы за организацию разбойного нападения. Установлено, что с октября 2018 по апрель 2019 года мужчина вступил в группу, организованную еще в 2017 году другим злоумышленником – его уголовное дело выделено в другое производство.

Целью группировки были разбойные нападения на жителей региона Кавказских Минеральных Вод. В течение нескольких месяцев фигурант добывал и передавал четырем подельникам сведения, которые помогут им в нападении.

— В июне 2019 года двое соучастников, вооружившись огнестрельным оружием, проникли на территорию базы. Во время нападения было произведено 17 выстрелов в сторону 4 работников из автомата, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Двое сотрудников в результате расстрела скончались от ран, другие получили травмы разной тяжести. А после злоумышленники украли 14 млн рублей из стоящего на территории предприятия грузовика. Деньги они передали организатору банды.

— Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Приговор суда пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован. Правда, из-за тяжести преступлений злоумышленник может не решиться на это. Еще двоих участников группировки ранее осудили. Расследование уголовного в отношении организатора преступной группы продолжается.

— Вместе с тем, лидер преступной группы в настоящее время объявлен в федеральный розыск, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.