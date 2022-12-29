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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 12:26

Отцу, до полусмерти избившему младенца, грозит до 10 лет тюрьмы

Ребенок получил тяжелые травмы
Данил Юрков
В Ростове отцу, до полусмерти избившему ребенка и мать, грозит до 10 лет тюрьмы

В Ростове отцу, до полусмерти избившему ребенка и мать, грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Медики рассказали о состоянии ребенка, которого в Пролетарском районе Ростова избил 25-летний пьяный отец. За жизнь младенца, как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», борются врачи, а в отношении папаши возбудили уголовное дело.

Отец накинулся на мать с полуторамесячным ребенком, будучи сильно пьяным. В порыве неконтролируемой ярости мужчина стал без разбора бить женщину и несколько раз попал по крохе. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, перелом теменных костей и внутримозговое кровоизлияние.

На данный момент состояние ребенка стабилизировалось, несмотря на тяжелые травмы. Инвалидность в будущем малышке не грозит. В отношении ранее судимого горе-отца возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. малолетнему.

Пока что расследование продолжается, за совершенное отцом преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы после расследования передадут в суд, где решится судьба злоумышленника.