Итоги конкурса на лучшее новогоднее украшение подвели в Ессентуках

Фото: пресс-служба администрации города Ессентуки

В Ессентуках подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее украшение объектов городской инфраструктуры. В этом году конкурс собрал сотни заявок от детсадов, школ, санаториев, ресторанов, многоквартирных и частных домов, магазинов и торговых комплексов.

Первый замглавы курортного города вместе со сказочными героями - Дедом Морозом и Снегурочкой вручили победителям в четырех номинациях дипломы и подарки.

Победителями по наружному оформлению стали: гимназия «Интеллект», детский сад №20 «Кристаллик», санаторий «Русь», гостиничный комплекс «Курортный», Универмаг и ресторан «Парк Сити». В оформлении внутреннего интерьера победу подели шесть участников.

Стоит отметить, что финалисты творческого конкурса получили подарки, сертификаты на творческие мероприятия и экскурсии.

Главным призом стала детская площадка. Она досталась жильцам дома 43а по улице Вокзальной в номинации лучший зимний дворик. Лучшим по новогоднему убранству среди частных домов стал один из домов на улице Алферова.