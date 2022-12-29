Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 27 муниципалитетах Ставрополья

В 27 муниципалитетах Ставрополья эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 73%. На данный момент инфекции стали занимать лидирующую позицию по заболеванию.

Только за последнюю неделю к врачам обратились 32 тысячи пациентов, свыше 1000 человек госпитализировали, сообщили на брифинге регионального минздрава.

При этом министерство здравоохранения Ставрополья заверяет – ситуация под контролем. Речи об эпидемии на данном этапе нет, а в новогодние праздники с симптомами заболевания можно обратиться к врачам за помощью.

При этом ситуация с коронавирусом по всей России, в частности по Ставрополью, остается стабильной. Заболеваемость, как сообщалось ранее, остается на минимальных отметках, а в регионе медики уже долгое время не регистрируют летальные исходы от «короны».

Серьезных опасений по заболеваемости, как сообщили, нет даже с учетом превышенного эпидпорога. Тем не менее правила профилактики и безопасности следует помнить и соблюдать.