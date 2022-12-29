В Доме Правительства РСО-Алания обсудили меры безопасности в период новогодних праздников

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло провел заседание Оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 19 октября 2022 года. Мероприятие было посвящено вопросам обеспечения безопасности в республике в период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

В работе приняли участие представители 58-й общевойсковой армии, руководители территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, а также органов исполнительной и законодательной власти Северной Осетии.

Сергей Меняйло призвал правоохранительные структуры совместно с органами власти усилить меры по обеспечению безопасности граждан республики в период проведения новогодних праздников. Под особый контроль взять места массового пребывания людей, а также объекты жизнеобеспечения. Главам районов поручено ограничить количество праздничных мероприятий, а в период выходных дней организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Также на совещании были заслушаны доклады представителей силовых и правоохранительных структур Северной Осетии по исполнению требований Указов Президента РФ и Главы РСО – Алания.

Сергей Меняйло акцентировал внимание членов Оперштаба на необходимости максимально ответственно подходить к исполнению поручений в новогодние дни, чтобы жители республики провели праздники в спокойной обстановке.