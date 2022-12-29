В Ессентуках елку главы посетили 1500 малышей

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков.

В концертном зале имени Шаляпина в Ессентуках прошла елка главы курортного города. Более полутора тысяч первоклассников, детей военнослужащих и участников СВО посмотрели спектакль «Снежная королева».

В зале маленькие театралы эмоционально делились впечатлениями. Так, Даяна и Мирослав, первоклассники школы №10 из Ессентуков, пришли в восторг от Герды. Ребята назвали ее смелой девочкой с «горячим сердцем». Их однокласснику Амиру очень понравились шутки короля и сцена с детьми и бабушкой.

В завершении представления к ребятам наведались сказочные гости во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Главные волшебники устроили для малышей флэшмоб под новогодние песни.

Финалом праздника стало выступление полуторатысячного хора, который «зажег» новогоднюю елку.