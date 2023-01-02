Интересно и полезно: ставропольским школьникам предлагают провести каникулы в зимнем онлайн-лагере

МТС в рамках благотворительного проекта «Поколение М» запускает для школьников 11 - 18 лет зимний онлайн-лагерь, который стартует 2 января в официальном телеграмм-аккаунте проекта https://t.me/s/pokoleniye_m.

Каждый день, по 8 января включительно, участников ждут мастер-классы и задания по разным направлениям: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии.

Среди звездных кураторов - блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

Количество мастер-классов и заданий можно выбрать любое. По итогам каждого задания жюри из звездных наставников выберет лучшие работы, авторы которых смогут выиграть приглашения на мероприятия МТС Live в Москве и городах-миллионниках. Причем организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц не только билеты на мероприятие, но транспортные расходы.

Для остальных участников подготовлен фирменный мерч МТС «Поколения М». Кроме того, авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта https://pokolenie.mts.ru/, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.