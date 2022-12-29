Первый канал снял в Кисловодске выпуск тревел-шоу «Поехали»

Перед Новым годом в городе-курорте Кисловодске прошли съемки тревел-шоу «Поехали» для Первого канала. Об этом сообщается на странице администрации Кисловодска в социальной сети «ВКонтакте».

Ведущие Мария Овсянникова и Евгений Покровский осмотрели Храм воздуха, прогулялись по Курортному бульвару, попробовали три вида нарзана и местные пончики.

Ведущие и члены съемочной группы пообещали посетить Кисловодск еще раз, но уже для отдыха и чтобы снова попробовать пончики.

Кисловодский выпуск тревел-шоу «Поехали» покажут на Первом канале 21 января.

Ранее сообщалось, что в концертном зале имени Шаляпина в Ессентуках прошла елка главы города. Более 1,5 тыс. первоклассников, детей военнослужащих и участников специальной военной операции посмотрели спектакль «Снежная королева».