За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 50 человек

На Ставрополье за последние сутки с 29 на 30 декабря от коронавируса выздоровели 50 человек, заболели тоже 50, в том числе пятеро детей. Госпитализация понадобилась девяти пациентам, среди которых несовершеннолетних не оказалось. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— За минувший день из-под наблюдения врачей выписаны 50 человек. Уровень заболеваемости остается минимальным, новых летальных исходов не зарегистрировано, – сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за прошедшие сутки первый компонент вакцины получили 1281 человек, а полный курс иммунизации прошли 933 человека. Получить вакцины по-прежнему можно в медицинских учреждениях.