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НовостиОбщество30 декабря 2022 5:59

Канатную дорогу на горе Машук в Пятигорске закрыли на несколько дней

Причина – технические работы
Данил Юрков

На несколько дней в Пятигорске закрыли канатную дорогу на горе Машук. Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, причиной стали технические работы на объекте.

— Пятигорская «канатка» временно закрыта. О времени возобновления перевозок руководство АО «Управление канатными дорогами» сообщит заблаговременно, – сообщили в ведомстве.

Точную дату и время открытия не называют. Вероятно, канатная дорога откроется уже в январе 2023 года. Посетителям остается ждать сообщений о возобновлении, чтобы не встретить неработающую «канатку».

Тем временем сегодня, 30 декабря, в Ставрополе дают новогоднее настроение шоу-программой, которая пройдет не на площади или в другом месте, а в троллейбусе. Новогодний троллейбус будет курсировать по краевой столице с 12:00 по 16:00.