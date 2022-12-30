В Ставрополе в новогоднюю ночь и Сочельник перекроют часть дорог Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе в новогоднюю ночь с 20:00 31 декабря по 6:00 1 января некоторые улицы станут пешеходными. Дорогу перекроют, движение транспорта будет ограничено, а люди смогут гулять по проезжей части. Об ограничении сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Где перекроют дорогу с 31 декабря на 1 января

- улица Артема – от улицы Ленина до улицы Дзержинского;

- улица М. Морозова – от улицы Пушкина до улицы Артема);

- улица Дзержинского – от ул. Пушкина до проспекта Октябрьской Революции;

- проспект Октябрьской Революции – от улицы Дзержинского до проспекта К. Маркса);

- улица Кавалерийская – от улицы Дачной до улицы Дзержинского;

- улица Советская;

- улица Булкина;

- проспект Российский – от улицы Западный обход до улицы Тухачевского.

Перекрытые участки дороги можно объехать по улицам Дзержинского, Пушкина, Ленина, Комсомольской, Голенева, проспекту К. Маркса, улице Западный обход, Тухачевского, Рогожникова. Следует заранее продумать свой маршрут, чтобы не пришлось разворачиваться перед перекрытым участком.

В Сочельник также перекроют дорогу на некоторых участках. С 20:00 6 января по 4:00 7 января перекроют часть дорог, из-за чего также следует заранее продумывать маршрут.

Где перекроют дорогу с 6 на 7 января

- улица Дзержинского – от улицы Ломоносова до улицы Артема;

- улица Суворова – от улицы Советской до улицы Ставропольской;

- переулок Фадеева – от улицы Войтика до улицы. Гражданской;

- улица Соборной – от улицы Пирогова до переулка Командирского.

Закрытую для движения дорогу можно обойти по улице Дзержинского, М. Морозова, Ленина, Артема, проспекту К. Маркса, улице Войтика, Гражданской, Пирогова, переулку Командирскому.

Также граждан предупреждают, что пока будут действовать ограничение троллейбусы под номерами 1, 2, 4 и 9 ездить не будут. Поэтому людям следует быть готовыми пересесть на другой маршрут и выбрать объезд перекрытому участку дорогу.