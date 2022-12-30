Два человека пострадали в тройной аварии в Ставрополе

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Бурмистрова вчера, 29 декабря, примерно в 21:30 водитель автомобиля «Лада Гранта» поворачивал налево, однако автовладелец, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и врезался в «Хендай Солярис». По инерции иномарка влетела в едущий по встречной полосе «Рено Логан».

В результате аварии две полосы движения были перекрыты врезавшимися автомобилями. Другой транспорт объезжал участок через другие улицы. На место вызвали автоинспекторов, которые стали разбираться в происшествии. Кроме того, два участника получили травмы от столкновения.

— За медицинской помощью обратились водители Солярис и Логан. 24-летний водитель Гранты, житель КЧР, в автоаварии не пострадал, был трезв, в этом году трижды привлекался к ответственности за нарушение ПДД, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

В отношении водителя Гранты составлен протокол за отсутствие страховки. По факту ДТП проводится проверка, которая выяснит все обстоятельства произошедшего и выяснит степень ответственности водителей.