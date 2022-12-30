Сбер представил тренды цифровой трансформации бизнеса в СКФО и ЮФО

Фото: пресс-служба Сбера.

Цифровая трансформация бизнеса юга России и Северного Кавказа набирает обороты. Об основных тенденциях и трендах рассказал Сбер.

Цифровая трансформация как сервис (DTaaS) – это комплексное решение, нацеленное на изменение бизнес-модели с использованием передовых технологий. Онлайн-магазины, удаленное рабочее место, оплата по QR-колу - с результатами трансформации мы встречаемся ежедневно.

По данным Сбера, бизнес в СКФО и ЮФО чаще всего интересуется облачными решениями, например, в сфере электронного документооборота. С начала текущего года 20 организаций воспользовались такими технологиями в банке. Цифровая трансформация бизнеса упрощает принятие кадровых и управленческих решений. Стоит отметить, что выбор в пользу электронного документооборота делали как небольшие компании, так и крупные агрохолдинги, и застройщики региона.

По словам Ирины Ткаченко, заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка, тренд продолжает набирать обороты.

- Новым драйвером его развития можно назвать импортозамещение программного обеспечения, который стал особенно актуален после ухода ряда крупных игроков с отечественного рынка. В 2022 году в 3 раза больше предприятий ЮФО и СКФО перевели свои процессы на ПО экосистемы Сбера, чем годом ранее. И тенденции говорят о том, что этот тренд только усилится. Мы уже сформировали обширную библиотеку цифровых сервисов и постоянно работаем над ее улучшением, предоставляя нашим клиентам лучшие решения, учитывающие специфику бизнеса, - отметила Ирина Ткаченко.

В этом году в Пятигорске был запущен первый на юге страны пилотный проект по использованию платформы Doma.ai. Она автоматизирует работу управляющих компаний и ТНС и снижает расходы на администрирование многоквартирного дома.

Интересна цифровая трансформация и владельцам квартир. Более 500 собственников жилья в новом ЖК получили приложение жителя и могут дистанционно оплачивать счета, передавать показания счетчиков, оставлять заявки на ремонт и отслеживать статус их выполнения.

Внедряют крупные компании в свое производство и искусственный интеллект, преимущественно для работы с Big Data. Работа с анализом больших данных позволяет сохранять конкурентоспособность.