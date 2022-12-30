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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 8:07

На Ставрополье 67-летний пенсионер зарезал знакомого и тяжко ранил сына

Ему грозит уголовная ответственность по двум статьям
Данил Юрков
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Лермонтове на Ставрополье 15 декабря 2022 года 67-летний подозреваемый в своей квартире распивал алкоголь вместе со своим 39-летним сыном и 46-летним знакомым. Гости не желали уходить, из-за чего между ними и хозяином возник конфликт. В результате пенсионер схватился за кухонный нож и нанес по два удара своему сыну и знакомому.

— От полученных повреждений 46-летний мужчина скончался на месте. Сыну подозреваемого причинен тяжкий вред здоровью. Подозреваемый задержан, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В отношении пенсионера возбудили два уголовных дела: за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент ведется расследование, после материалы передадут в суд, где будет решена судьба злоумышленника. Ведомство не сообщает, сознался ли подозреваемый в содеянном.