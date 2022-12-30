Начальника отдела МВД Кисловодска и двух граждан осудили за мошенничество на 3,4 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье начальник следственного отдела ОМВД России по городу Кисловодску и два жителя города Пятигорска признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Установлено, что граждане, действуя по указанию начальника отдела, предложили директору одной из кредитных организаций дать взятку за то, чтобы прекратить разбирательство по возбужденному в отношении него уголовному делу. Всего они запросили 3,4 млн рублей для прекращения дела.

Правда, оказывать содействия злоумышленники не собирались. Деньгами они намеревались распорядиться по своему усмотрению. Директор, однако, решил не испытывать судьбу и предупредил правоохранительные органы о сделке.

— В декабре 2020 года один гражданин был задержан сотрудниками Управления при получении указанной суммы. 1 декабря 2021 года в отношении начальника следственного отдела и двух причастных граждан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ [Покушение на мошенничество в особо крупном размере, организованное группой лиц. – Прим.], – сообщает ведомство.

Расследование завершилось, материалы направили в суд. И вчера, 29 декабря 2022 года всех трех фигурантов признали виновными в совершении преступления. Начальника отдела приговорили к 1 году и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Причастных граждан приговорили к большим срокам: оба они получили по 2 года и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Им также предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Ведомство не сообщает, вступил ли приговор в законную силу.