Заслуженным химиком страны стал сотрудник «Невинномысского Азота»

Фото: пресс-служба «Невинномысского Азота»

Сотрудник «Невинномысского Азота», входящего в минерально-химический холдинг «ЕвроХим», награжден высокой государственной наградой.

Аппаратчик синтеза отделения по производству карбамида цеха № 2-А по производству карбамида и меламина «Невинномысского Азота» Сергей Фоменко награжден почетным званием «Заслуженный химик Российской Федерации» – это одна из наивысших наград государственного уровня.

Награждение состоялось в Правительстве Ставропольского края в День Героев Отечества и в преддверии Дня Конституции – поздравил Сергея Фоменко и вручил заслуженную награду Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. А этому торжественному и радостному моменту предшествовали 36 лет работы на предприятии и порядка 2 лет оформления необходимых документов.

Родом Сергей Михайлович из Краснодарского края, там учился, начинал трудовую деятельность, а после службы в армии – служил, к слову, в Германии и в Ташкенте, дядя пригласил его на «Азот». Дядя – тезка героя – Сергей Михайлович Черков работал в цехе № 1, позже в цехе № 2-А аппаратчиком и мастером, туда же и устроился Фоменко в свои 22 года. В это время завод еще продолжал строиться, и Сергей начинал строить свою жизнь в Невинномысске. В 24 женился, через 2 года родилась дочь. Сегодня Сергей Михайлович уже трижды дедушка – есть две внучки и внук, семья дочери поселилась далеко – в Новом Уренгое, но каждый год на все лето приезжают в Невинномысск – наслаждаться фруктами и ягодами и отогреваться на южном солнце. В свободное время Сергей увлекается рыбалкой и охотой, занимается садом, вместе с супругой любит отдыхать в горах, а сейчас еще много времени посвящает ремонту своего дома.

Свою трудовую деятельность на «Невинномысском Азоте» Сергей Фоменко начинал в должности аппаратчика кристаллизации, позже стал аппаратчиком синтеза карбамида в отделении по производству карбамида, параллельно осваивал смежные рабочие места. В 2010 году Сергей оказывал помощь коллегам Новомосковского «Азота» в пуске цеха карбамида после реконструкции. Активно участвовал и в двух больших реконструкциях своего цеха в 2011 и 2017 гг. и пуске производства карбамида после завершения работ, занимался оптимизацией технологического режима на вновь смонтированных и обновленных узлах. Сергей Фоменко, как наиболее опытный работник, делится своими знаниями с молодежью.

В копилке наград у Сергея Михайловича Почетные дипломы Росхимпрофсоюза и Российского союза химиков, Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики РФ, звание «Почетный химик», а кроме того, он был занесен на доску почета «Невинномысского Азота».

Аппаратчик синтеза отделения по производству карбамида цеха № 2-А по производству карбамида и меламина Сергей Фоменко:

«Новость о планируемом награждении меня, что называется, «ошарашила». В своей работе я всегда придерживался одного правила – ответственно относиться к тому, что делаешь. И молодежи, которая сегодня приходит на производство желаю больше вникать, изучать, интересоваться работой».