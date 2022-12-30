Глава фермы на Ставрополье обвиняется в мошенничестве на 3 млн рублей

В Нефтекумском округе Ставрополья глава крестьянско-фермерского хозяйства в апреле 2020 года пришел в минсельхоз за субсидией на возмещение части затрат. Деньги он хотел получить за проведение сельскохозяйственных работ, повышение уровня экологической безопасности производства, а также плодородности почв.

Обвиняемый, как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, дал ложные данные о производстве овощей, высаживание и выращивание которых в действительности не осуществлялось.

Сотрудники минсельхоза не знали о преступных мыслях злоумышленника и заключили с фермером соглашение. В результате ему дали субсидии из краевого бюджета суммой в размере около 3 млн рублей. Только об обмане узнали, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, расследование которого на данный момент завершено.

— В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Нефтекумский районный суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставрополья.