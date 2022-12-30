Отправляющего письма на фронт ветерана ВОВ посетил глава Ессентуков

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков.

Глава Ессентуков побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Александра Симиохина, чтобы поздравить с наступающими праздниками.

Участник Сталинградской битвы и наступления на Берлин с наступающими праздниками всей душой переживает за наших бойцов и шлет в зону СВО письма со словами поддержки.

- Александр Иванович в октябре написал нашим защитникам на передовую письмо со словами поддержки и попросил его передать. Мы переложили текст письма на открытки с фотографией ветерана и теперь, во время каждой поездки в зону проведения СВО, передаем ребятам. Они с этими словами идут на выполнение боевых задач, - рассказал Некристов.

Сам ветеран родом из Херсонской области. На фронт попал в 1942 году в возрасте 18 лет. Победу встретил в Берлине. После войны приехал в Ессентуки. Стал бригадиром колхоза, а потом заведующим на молочно-товарной ферме. Сейчас Александру Ивановичу 98 лет. Он проводит дни, читая книги и газеты, а еще не пропускает ни одного выпуска новостей – болеет душою за наших участников СВО.

- Победа будет за нами! Наши мальчишки молодцы, все правильно делают. Мог бы, встал да пошел бы к ним. Но жду их с Победой, в гости жду, потолковать посидеть. Нам точно будет о чем, - говорит ветеран.