Сергей Меняйло открыл новый жилой комплекс во Владикавказе

Фото: пресс-служба Главы и Правительства РСО-Алания

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло принял участие в церемонии открытия жилого комплекса по улице Курсантов-Кировцев во Владикавказе. В канун Нового года ключи от новых квартир получили 229 семей.

Руководитель республики осмотрел первые сданные дома и квартиры с ремонтом от застройщика, а также пообщался с жильцами.

– Очень приятно, что сегодня мы можем предоставлять хорошие условия для проживания и такие квартиры нашим гражданам. Считаю, что мы смогли реализовать первый этап, и в следующем году продолжим и увеличим объем введенного в эксплуатацию жилья. В свою очередь, каждый человек должен быть заинтересован в улучшении своих жилищных условий, а мы, со своей стороны, будем создавать условия для льготных категорий. Я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Пусть ваше приобретение даст старт новому витку приятных событий в жизни, – пожелал Сергей Меняйло.

В рамках государственной программы РСО – Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в РСО – Алания» реализуется основное мероприятие «Жилье для российской семьи», предусматривающее возможность приобретения отдельными категориями граждан готового к заселению жилья по цене ниже рыночной на 20%.

В рамках мероприятия застройщиком ООО «Специализированный застройщик «Жилищно-строительная компания» на данный момент введено в эксплуатацию 3 многоквартирных дома общей площадью 15 тыс. кв.м.

Многодетные семьи получили субсидию от застройщика в размере 5%, и 5% – от бюджета республики. Стоимость квадратного метра удалось снизить благодаря поручениям Главы Северной Осетии. Все сетевые нагрузки были сняты с социально-ориентированного застройщика по поручению руководителя республики.

На сегодняшний день в сводный реестр граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках реализации мероприятия, включены 850 граждан.

Строительство домов продолжается. В рамках второго этапа будет введено более 100 квартир. Программа продлится до 2024 года.

Стоит отметить, что проектное финансирование проводил Сбербанк.