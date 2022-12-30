8 инвалидам отремонтируют жилье в Ставрополе в 2023 году

В 2023 году в краевой столице отремонтируют жилье восьми местных жителей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам мэра Ставрополя Ивана Ульянченко, в соответствии с муниципальной программой за последние 2 года из городского бюджета было выделено 17 млн рублей. На эти деньги обеспечили средствами доступности 25 жилых помещений инвалидов.

Отмечается, что в бюджете на 2023 год на социальную сферу предусмотрено 79% от общего объема.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Ставропольского края переводят в усиленный режим работы на время новогодних праздников.