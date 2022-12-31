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НовостиОбщество31 декабря 2022 5:32

За полмиллиарда рублей в Кисловодске построят аллею

Она будет протяженностью 2 км
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Кисловодске к 2025 году планируют построить курортную аллею на улице Профинтерна протяженностью 2 км - от входа в Нижний парк до санатория «Родник», за полмиллиарда рублей.

Об этом сказал глава курорта Евгений Моисеев, отметивший, что проект воплотят в жизнь «в рамках рамках реализации перечня мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года».

- На работы будет выделено 538 млн рублей из федерального бюджета, - уточнил мэр города Моисеев.

Уже в 2023 году начнутся первые работы. В целом собираются отремонтировать проезжую часть, заложить новые тротуары, провести освещение, установить лавочки и МАФы.