В Ставрополе и Пятигорске внесли изменения в режим работы общественного транспорта на 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года. Запланировано его продление в субботу, а также немного более поздний выход маршрутных такси и трамваев на линию утром в воскресенье - это в связи с празднованием Нового года.

Рассказал обо всем заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Борис Борисов.

По его словам, в субботу, 31 декабря, общественный транспорт в этих двух городах региона будет работать до 23:00 часов. Изменение касается магистральных маршрутов и электротранспорта.

А на следующий день - 1 января, троллейбусы выйдут на линию с 6:00 утра, и только с 8:00 утра — трамваи и маршрутные такси.

Транспорт будет работать по расписанию выходного дня. С новой недели график станет прежним.