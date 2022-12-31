На двух площадях Ставрополя покажут поздравление президента с Новым годом

В Ставрополе Новый год-2023 не будет отмечаться с масштабными городскими гуляниями, но некоторая активность все же запланирована.

В администрации рассказали, что на площади Ленина 31 декабря праздничную атмосферу создаст музыкальное сопровождение.

Там же и на Александровской площади неподалеку будут транслировать на больших экранах поздравление президента России Владимира Путина.

Ряд мероприятий состоится на открытых городских площадках: в Октябрьском районе 4 и 5 января в 11:00 - возле Дома детского творчества, а также 6 января в 10:30 в сквере Декабристов.

Работает в праздничные дни и резиденция Деда Мороза на главной площади Ставрополя. Ее график работы: 2-6 января с 10:00 до 15:00 часов.