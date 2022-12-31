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НовостиОбщество31 декабря 2022 8:17

В новогоднюю ночь в Ставрополе будут работать около 60 продуктовых магазинов

Десятки торговых точек будут работать 24 часа и в Рождество
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

Несколько десятков круглосуточных супермаркетов, гастрономов, рынков будут открыты в Ставрополе в новогоднюю ночь, сообщили в администрации города.

Работать 24 часа многие торговые точки обещают и в Рождество.

В опубликованный мэрией список вошли почти 60 магазинов в Промышленном, Октябрьском и Ленинском районе - в разных их частях, на десятках улицах.

Посмотреть адреса из «Списка продовольственных магазинов, работающих в режиме «круглосуточно» 31 декабря 2022 и 01 января 2023» можно на официальном сайте администрации Ставрополя.