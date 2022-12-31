Глава Ставрополья исполнил новогодние желания троих детей

- Успел до Нового года исполнить мечты детей, которые снял в этом году с «Елки желаний, - рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 31 декабря у себя в соцсети.

Акция проходит перед Новым годом во всей стране. Глава Ставрополья осуществил желание 7-летней Полины. Девочка поделилась, что еще никогда не видела дельфинов.

- Скоро она вместе с родителями поедет в Кисловодский дельфинарий, - отметил губернатор.

Еще одну мечту воплотил в реальность 8-летний Артем. Школьник давно хотел иметь игровую приставку.

- Теперь она у него есть, - продолжает Владимир Владимиров.

Третьим счастливчиком стал 10-летний Кирилл. Мальчик стал обладателем нового лазерного принтера.

- Мечты, а особенно детские, должны сбываться. Всех с наступающим Новым годом! - подытожил глава Ставрополья.