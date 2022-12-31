На Ставрополье потеплеет до +14 градусов

Согласно данным Ставропольского Гидрометцентра, Новый год и первые праздничные дни будут аномально теплыми - как весной.

По краю 31 декабря воздух прогреется до +14, в Ставрополе - до +12 градусов. Существенных осадков не предвидится.

В воскресенье, 1 января 2023 года, столбики термометра немного опустятся: местами в регионе воздух прогреется до +12, термометры не покажут значения ниже +7, а в Ставрополе в этот день обещают от +9 до +11 градусов.

Второго января в краевом центре прогнозируют до +13, а по краю - до +14 градусов. Все эти три дня будет дуть слабый западный ветер.