Кот из Кисловодска стал новым помощником главы Невинномысска

В Невинномысске снова появился главный кот. Почти 16 лет им был Кипиш, умерший в октябре 2022 года.

Как рассказал глава города Михаил Миненков новым его помощником стал усатый из Кисловодска, привезенный в канун Нового года кисловодским мэром Евгением Моисеевым. Кот был сразу принят на службу и теперь точно так же будет посещать совещания и создавать уютную рабочую атмосферу.

- Жители Кисловодска увидели уличного кота, который был настолько похож на Кипиша, что они решили – не иначе известный блогер переехал на воды! - рассказывает Миненков. - Было решено: спасенный кот отправляется в Невинномысск, где возьмет на себя шефство над городской администрацией!

В настоящее время жители Невинномысска предлагают варианты клички нового сотрудника администрации.