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НовостиПроисшествия1 января 2023 7:56

За последние сутки в Северной Осетии произошло 6 пожаров

Об этом рассказали в региональном ведомстве МЧС
Анфиса КИМЕНИНИКО
С 1 по 9 января сотрудники ведомства несут службу в режиме повышенной готовности.

С 1 по 9 января сотрудники ведомства несут службу в режиме повышенной готовности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки с 31 декабря по 1 января в Северной Осетии произошло шесть пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РСО-Алания.

В региональном МЧС также уточнили, что четыре источника возгорания были ликвидированы во Владикавказе и по одному удалось потушить в Правобережном и Моздокском районах.

В ведомстве пояснили, что С 1 по 9 января сотрудники спасательного отряда несут службу в режиме повышенной готовности.