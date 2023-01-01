За последние сутки в Северной Осетии произошло 6 пожаров

С 1 по 9 января сотрудники ведомства несут службу в режиме повышенной готовности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки с 31 декабря по 1 января в Северной Осетии произошло шесть пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РСО-Алания.

В региональном МЧС также уточнили, что четыре источника возгорания были ликвидированы во Владикавказе и по одному удалось потушить в Правобережном и Моздокском районах.

В ведомстве пояснили, что С 1 по 9 января сотрудники спасательного отряда несут службу в режиме повышенной готовности.