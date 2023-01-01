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НовостиПроисшествия1 января 2023 9:19

За прошедшие сутки 31 декабря произошло 5 ДТП на Ставрополье

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края
Анфиса КИМЕНИНИКО
За сутки 31 декабря на Ставрополье от управления отстранили 40 пьяных водителей.

За сутки 31 декабря на Ставрополье от управления отстранили 40 пьяных водителей.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали о дорожных происшествиях за последние сутки. В ведомстве уточнили, что 31 декабря произошло 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.

- Начинаем первый день в Новом году со сводки аварийности. В ДТП пять человек получили травмы. Погибших нет, - пояснили сотрудники ДПС.

За вчерашний день от управления были отстранены 40 водителей с признаками опьянения. Три ставропольца были уличены в управлении в состоянии опьянения уже повторно.