За прошедшие сутки 31 декабря произошло 5 ДТП на Ставрополье

За сутки 31 декабря на Ставрополье от управления отстранили 40 пьяных водителей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали о дорожных происшествиях за последние сутки. В ведомстве уточнили, что 31 декабря произошло 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.

- Начинаем первый день в Новом году со сводки аварийности. В ДТП пять человек получили травмы. Погибших нет, - пояснили сотрудники ДПС.

За вчерашний день от управления были отстранены 40 водителей с признаками опьянения. Три ставропольца были уличены в управлении в состоянии опьянения уже повторно.