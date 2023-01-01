Ставропольские спасатели рассказали о правилах эксплуатации новогодних гирлянд

Ставропольские спасатели напомнили жителям края правила эксплуатации гирлянд.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В ПАСС по Ставропольскому краю напомнили жителям региона о том, что новогодние гирлянды могут быть очень опасны. Снизить риск и не допустить возникновения опасных ситуаций, угрожающих жизни людей помогут несколько важных правил.
- Все лампочки на гирлянде должны исправно функционировать. Если изделие искрит или имеет явные повреждения (оголен проводок, отсутствует лампочка), запрещено его использовать, - заявили сотрудники ведомства.
Есть специальные правила эксплуатации гирлянд:
- нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь;
- разноцветные фонарики должны быть расположены максимально далеко от от маленьких детей, к гирлянде нельзя подпускать животных;
- обязательно выключайте, если необходимо отлучиться из дома, нужно обязательно выключить фонарики.
Спасатели напомнили ставропольцам, что несчастный случай легче предупредить, чем справляться с последствиями.
- Пусть ваши праздники пройдут спокойно и безопасно!, - пожелали жителям края в ПАСС СК.