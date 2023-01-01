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НовостиОбщество1 января 2023 9:27

Ставропольские спасатели рассказали о правилах эксплуатации новогодних гирлянд

Жителям края дали полезные советы
Анфиса КИМЕНИНИКО
Ставропольские спасатели напомнили жителям края правила эксплуатации гирлянд.

Ставропольские спасатели напомнили жителям края правила эксплуатации гирлянд.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В ПАСС по Ставропольскому краю напомнили жителям региона о том, что новогодние гирлянды могут быть очень опасны. Снизить риск и не допустить возникновения опасных ситуаций, угрожающих жизни людей помогут несколько важных правил.

- Все лампочки на гирлянде должны исправно функционировать. Если изделие искрит или имеет явные повреждения (оголен проводок, отсутствует лампочка), запрещено его использовать, - заявили сотрудники ведомства.

Есть специальные правила эксплуатации гирлянд:

- нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь;

- разноцветные фонарики должны быть расположены максимально далеко от от маленьких детей, к гирлянде нельзя подпускать животных;

- обязательно выключайте, если необходимо отлучиться из дома, нужно обязательно выключить фонарики.

Спасатели напомнили ставропольцам, что несчастный случай легче предупредить, чем справляться с последствиями.

- Пусть ваши праздники пройдут спокойно и безопасно!, - пожелали жителям края в ПАСС СК.