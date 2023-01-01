В Ставрополе в ночь на 1 января 2023 года родились трое малышей

В Новый год три женщины из Ставрополя стали мамочками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В краевом центре рассказали о том, что в новогоднюю ночь население Ставрополя пополнилось: в праздник родились три малыша.

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года три ставропольчанки стали мамами, у них родились здоровые и крепкие дети. Всего в роддомах краевой столицы родились 2 мальчика и 1 девочка. Об этом рассказали в администрации города.

Новоиспеченным мамам вручили сертификаты на получение первых кроваток, игрушки и цветы. Минувшая ночь стала для трех жительниц города и их семей стала особенно праздничной.