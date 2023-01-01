Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 13:13

750 сотрудников полиции обеспечивали порядок в новогоднюю ночь на Ставрополье

Об этом рассказали в ведомстве
Анфиса КИМЕНИНИКО
Фото: МВД по Ставропольскому краю

Фото: МВД по Ставропольскому краю

В МВД по Ставропольскому краю рассказали, что в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года 750 полицейских обеспечивали правопорядок в регионе.

За порядком на улице и в общественных местах следили полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки и общественники. В настоящее время патруль продолжается и продлится все каникулы.

- К обеспечению общественного порядка были привлечены более 750 сотрудников органов внутренних дел. В результате принятых мер нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не допущено, — уточнили в ведомстве.