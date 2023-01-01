На Ставрополье в новогоднюю ночь родились 16 малышей

В новогоднюю ночь на Ставрополье родились 16 малышей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года в Ставропольском крае родились 16 малышей. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

- За прошлый год на свет появились почти 26 тысяч маленьких ставропольцев, - рассказал глава региона и поблагодарил врачей, акушеров и медсестер. У этих людей нет выходных и праздников, ежедневно они самоотверженно трудятся и помогают роженицам со всего края.

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала, что в краевом центре в новогоднюю ночь родились два мальчика и одна девочка.