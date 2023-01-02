Деду Морозу помогают встречать гостей веселые помощники. Фото: ставрополь.рф

В Ставрополе 2 января 2023 года возобновила работу резиденция Деда Мороза. Она открылась на площади Ленина за неделю до Нового года. В первый же день добрый волшебник вместе со Снегурочкой и героями детских сказок принял 414 ребятишек и их родителей, а всего до конца года у него в гостях успели побывать более 1500 гостей.

1 января Дедушка Мороз позволил себе отдохнуть, но уже на следующий день вновь распахнул двери своего уютного домика. «КП-Северный Кавказ» объясняет, по какому графику будет работать резиденция Деда Мороза в Ставрополе в январе 2023 года.

Она будет работать со 2 по 6 января ежедневно, с 11 до 15 часов. Дедушка вместе со своими помощниками поиграет с детворой, послушает стихи, которые они выучили, споет вместе любимые песенки про елочку и сфотографируется на память.

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