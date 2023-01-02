Начинающий 41-летний водитель съехал в кювет на Ставрополье и погиб

Травмы водителя оказались несовместимыми с жизнью. Фото: УГИБДД по СК

ДТП в Кочубеевском округе Ставропольского края унесло жизнь 41-летнего мужчины из Изобильненского округа. Накануне вечером он на 41 километре трассы «Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская» вылетел в кювет и перевернулся. Полученные травмы оказались для него смертельными.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» на небезопасной скорости не справился с управлением, - сообщили в Управлении ГИБДД по Ставрополью.

Как установили сотрудники краевой Госавтоинспекции, погибшего можно отнести к категории начинающих водителей - права он получил всего 2 года назад, за это время к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Был ли он трезв в момент происшествия, предстоит установить экспертам.

Ранее в УГИБДД по СК сообщили, что за последние три дня были пойманы 105 жителей региона с признаками опьянения, восемь из них - за повторное нетрезвое вождение.