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НовостиПроисшествия2 января 2023 9:11

Начинающий 41-летний водитель съехал в кювет на Ставрополье и погиб

Авария произошла в Кочубеевском округе
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Травмы водителя оказались несовместимыми с жизнью. Фото: УГИБДД по СК

Травмы водителя оказались несовместимыми с жизнью. Фото: УГИБДД по СК

ДТП в Кочубеевском округе Ставропольского края унесло жизнь 41-летнего мужчины из Изобильненского округа. Накануне вечером он на 41 километре трассы «Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская» вылетел в кювет и перевернулся. Полученные травмы оказались для него смертельными.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» на небезопасной скорости не справился с управлением, - сообщили в Управлении ГИБДД по Ставрополью.

Как установили сотрудники краевой Госавтоинспекции, погибшего можно отнести к категории начинающих водителей - права он получил всего 2 года назад, за это время к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Был ли он трезв в момент происшествия, предстоит установить экспертам.

Ранее в УГИБДД по СК сообщили, что за последние три дня были пойманы 105 жителей региона с признаками опьянения, восемь из них - за повторное нетрезвое вождение.