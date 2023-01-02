100 тысяч ставропольцев посетили ярмарки выходного дня за 2022 год

Сезон ярмарок в Ставрополе возобновится уже через две недели. Фото: ставрополь.рф

В ближайшие недели в Ставрополе возобновятся традиционные ярмарки выходного дня. А пока идет подготовка к ним, в краевой столице подвели итоги торговли в рамках акции «Покупай ставропольское!» в прошедшем 2022 году.

За минувшие 12 месяцев в Ставрополе прошли 284 ярмарки. Количество торговых мест на еженедельных ярмарках колебалось от 25 до 35, а на праздничных - от 90 до 120.

Производители реализовали около 1700 тонн своей продукции на общую сумму порядка 135 миллионов рублей. Количество посетителей торговых площадок превысило 100 тысяч человек.

Возобновится сезон ярмарок в Ставрополе 14 января. Первая в 2023 году ярмарка развернется в Промышленном районе города. Торговые ряды будут находится по адресу: улица Васильева, 35/1. Покупателей традиционно ждут с 8 до 16 часов за свежими овощами и фруктами, мясной, молочной, а также хлебобулочной продукцией по доступным ценам.