График работы МРЭО в праздники изменился. Фото: УГИБДД по СК

Управление ГИБДД по Ставропольскому краю опубликовало в своем официальном Телеграм-канале график работы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в праздничные дни.

МРЭО ГИБДД будут работать два дня - 4 января с 9 утра до 17 часов, а 5 января по сокращенному графику с 9 до 13 часов. 3, 6, 7, 8 и 9 января - нерабочие дни.

С 10 января регистрационно-экзаменационные отделы возвращаются к стандартному режиму работы.

Ранее в краевой Госавтоинспекции рассказали, сколько пьяных водителей попались с 30 декабря по 1 января. За три дня от управления были отстранены 105 автовладельцев с признаками опьянения, 8 из них - за повторное нетрезвое вождение.

Самым «пьяным» днем ожидаемо стало 1 января - сотрудники ГИБДД за сутки остановили 41 нетрезвого водителя.

Также в УГИБДД по СК предупредили о сильном боковом ветре в Буденновском и Советском округах и попросили водителей на опасных участках крепко держать руль и избегать резких маневров.