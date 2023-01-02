В Ставрополе ослепленный водитель сбил бабушку с 3-летним внуком

Проверка по факту ДТП продолжается. Фото: УГИБДД по СК

В Ставрополе 2 января 2023 года около 15 часов 30 минут на улице Родосской под колеса «Рено Меган» попала бабушка со своим трехлетним внуком. Об этом пресс-служба Управления ГИБДД по Ставропольскому краю сообщила в своем официальном Телеграм-канале.

- Водитель не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на двоих пешеходов, которые, держась за руку, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в краевой Госавтоинспекции.

За рулем иномарки находился 51-летний местный житель, он был трезв, к категории злостных нарушителей ПДД мужчина не относится. Как он объяснил сам, его ослепило солнце, поэтому он и не заметил пешеходов.

Злостным нарушителем ПДД водитель не является. Фото: УГИБДД по СК

Женщина отделалась ушибом ноги, а вот малыш получил травму головы. Проверка по факту ДТП продолжается.

Ранее УГИБДД по СК предупреждало о сильном боковом ветре в двух округах края.