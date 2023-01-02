Ветер принесет на Ставрополье осадки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прогноз погоды на 3 января 2023 года в Ставрополе и крае радует, но не совсем - будет все так же тепло, но ветер стихать пока не собирается.

Второго числа в краевой столице безостановочно дуло со скоростью 20-25 м/с, в других округах ветер поднялся до 6-11 м/с, порывами до 15-20 м/с, а в северной части - вообще 20-25 м/с. В Управлении ГИБДД по СК даже предупредили, что в двух округах Ставропольского края сложилась небезопасная ситуация на дорогах из-за резких порывов сильного бокового ветра.

В Ставропольском Гидрометцентре сообщили, что в ночь на вторник, 3 января, порывы ветра ослабеют до 15-17 м/с по региону, в краевой столице с такой же скоростью ветер будет дуть все время. К утру он стихнет по всему Ставрополью до 6-11 м/с. Воздух при этом прогреется до плюс 12-16 градусов.

В среду, 4 января, ветер вернется и принесет с собой дождевые тучи. В Ставрополе прогнозируется 16-18 м/с в течение всего дня, по краю такая же скорость будет у порывов. Температура из-за осадков опустится до 7-12 градусов.