В Ставрополе опять пропал общественный транспорт

Общественный транспорт - больная тема для ставропольцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 января 2023 года в Телеграм-канале муниципального центра управления Ставрополем появилась жалоба от местных жителей. Люди сообщили, что хоть год и новый, проблемы старые - невозможно дождаться общественный транспорт, утром маршрутки не вышли на рейс.

- На остановке «Площадь 200-летия» люди стояли 30 минут. Спасибо, что в 6:40-45 хоть троллейбусы ходят, кто смог - на них на работу добрался или по делам, кому-то пришлось пешком. И это не 1 января, когда только на такси втридорога можно уехать можно. Вот такое отношение и забота к людям. Из года в год эта проблема с транспортом в новогодние каникулы, пора бы ее решить, - говорится в обращении. Официальный ответ на него пока не поступил. Но еще перед Новым годом заместитель главы министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Борис Борисов сообщал, что с 1 января городской электротранспорт начнет работать по расписанию выходных (троллейбусы будут выходить на линию в 6 утра, а трамваи в Пятигорске - в 8 часов). Это же относится и к маршруткам.

- Что касается маршрутных такси, с первого числа они также работают. Особенно интересует горожан пригород - Демино и Грушевый. Для этих маршрутов работа начнется с 8 утра. К штатному режиму работы маршрутки вернутся уже 3-4 января, - отметил Борисов во время предновогоднего брифинга в краевом правительстве.

Кстати, в начале декабря из-за постоянных жалоб пассажиров ситуацию с общественным транспортом Ставрополя взяла на контроль прокуратура СК.