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НовостиПроисшествия2 января 2023 16:53

Ставрополец сдал в ломбард отбойный молоток и стал фигурантом двух уголовных дел за мошенничество

Инструмент под расписку мужчина взял у знакомой
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Из-за простого инструмента у ставропольца возникли большие проблемы

Из-за простого инструмента у ставропольца возникли большие проблемы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть отдела полиции №3 Управления МВД по Ставрополю пришла возмущенная местная жительница. 38-летняя женщина сообщила, что у нее обманным путем увели отбойный молоток.

- Потерпевшая пояснила, что заключила с гражданином письменный договор об аренде инструмента на сутки. Мужчина все оплатил, но в положенное время отбойный молоток не вернул, на связь выходить перестал, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Злоумышленник вскоре был найден. Им оказался ранее судимый 49-летний житель Ставрополя. Он признался, что инструмент знакомой сдал в ломбард, а деньги потратил так, как посчитал нужным. В отношении мужчины завели сразу два уголовных дела (их соединят в одно производство) по статье «Мошенничество» - как выяснилось, ранее подобным образом он обманул другого человека.

Общая сумма ущерба, причиненная двум потерпевшим, составила 50 тысяч рублей. Максимальное наказание, предусмотренное за данные преступления частью 1 статьи 159 УК РФ - лишение свободы на срок до двух лет.