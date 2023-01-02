Ставрополец сдал в ломбард отбойный молоток и стал фигурантом двух уголовных дел за мошенничество

Из-за простого инструмента у ставропольца возникли большие проблемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть отдела полиции №3 Управления МВД по Ставрополю пришла возмущенная местная жительница. 38-летняя женщина сообщила, что у нее обманным путем увели отбойный молоток.

- Потерпевшая пояснила, что заключила с гражданином письменный договор об аренде инструмента на сутки. Мужчина все оплатил, но в положенное время отбойный молоток не вернул, на связь выходить перестал, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Злоумышленник вскоре был найден. Им оказался ранее судимый 49-летний житель Ставрополя. Он признался, что инструмент знакомой сдал в ломбард, а деньги потратил так, как посчитал нужным. В отношении мужчины завели сразу два уголовных дела (их соединят в одно производство) по статье «Мошенничество» - как выяснилось, ранее подобным образом он обманул другого человека.

Общая сумма ущерба, причиненная двум потерпевшим, составила 50 тысяч рублей. Максимальное наказание, предусмотренное за данные преступления частью 1 статьи 159 УК РФ - лишение свободы на срок до двух лет.